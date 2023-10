Alessandro Nesta promette un gustoso premio-partita ai suoi ragazzi.



Nel caso in cui la Reggiana, club allenato dall'ex difensore, dovesse domani sera eliminare il Genoa dalla Coppa Italia guadagnandosi la sfida degli ottavi con la sua vecchia Lazio, Nesta è disposto a portare tutti i suoi giocatori al ristorante. Ovviamente a sue spese: "Ho messo un premio alla squadra se mi faranno anche solo sedere all'Olimpico - ha ammesso il tecnico nella conferenza della vigilia ai microfoni di TuttoReggiana.com - sarei grato di offrire la cena a tutti. Dico questo per far capire che ci tengo e che andiamo a Marassi per provarci e passare il turno".



Nesta ha poi parlato anche dell'incrocio del tutto particolare con l'ex compagno al Milan e in Nazionale Alberto Gilardino, oggi allenatore del Genoa: "E' un grande amico. Con lui ho condiviso le vittorie in Champions e in Coppa del Mondo. E' un ragazzo d'oro e un amico importante. Tra noi c'è un buon rapporto. Sarà strano ritrovarlo contro in panchina. Sono curioso...".