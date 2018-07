Difficilmente M'Baye Niang tornerà a vestire la maglia del Genoa.



L'attaccante senegalese del Torino, nei giorni scorsi accostato al Grifone nell'ambito della trattativa per portare in granata Armando Izzo, potrebbe lasciare il Piemonte ma non per approdare in rossoblù, dove visse una positiva senza parte di stagione nel 2014-15.

Nel suo futuro prossimo potrebbe invece essersi un rientro in Francia, dove sulle sue tracce si starebbero muovendo diversi club come Lione, Marsiglia e Nizza. Sondaggi in parte confermati dallo stesso giocatore: "Tornare in Ligue 1 è una possibilità - ha ammesso Niang ad una testata transalpina - so che diversi club mi seguono e ne sono lusingato".