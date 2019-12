Davide Nicola sarà il nuovo allenatore del Genoa al posto di Thiago Motta: l'allenatore è arrivato a Genova e ha trovato l'accordo con la dirigenza rossoblù, in un appuntamento in cui si è messo nero su bianco un accordo già raggiunto. Per quanto riguarda la durata del contratto, sarà fino al termine della stagione con rinnovo legato all'eventuale salvezza. Nello staff tecnico il vice allenatore Manuele Cacicia, il preparatore atletico Gabriele Stoppino, il preparatore dei portieri Rossano Berti e il match analyst Federico Barni.