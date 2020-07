Davide Nicola, allenatore del Genoa, parla a Sky Sport dopo la vittoria nel derby contro la Sampdoria: "Cambio modulo? Dalla gara contro il Napoli si è optato gioco forza, mancando dei giocatori che stavano giocando con continuità. Ricordiamo che non c'era Soumaoro non c'era Sturaro, non c'era Cassata e non c'era Behrami. Noi siamo un gruppo che ha bisogno di tutti e quindi per le caratteristiche dei giocatori a disposizione, già dalla gara con il Napoli abbiamo optato per occupare il campo in un modo diverso. Questo si può modificare anche in base all'avversario che incontri".



SU RANIERI - "Ranieri ha parlato della nostra voglia di raggiungere l'obiettivo? Io ringrazio Claudio per la lealtà che come al solito dimostra essere uomo di calcio riconoscendo i meriti altrui. Io riconosco che abbiamo incontrato una Sampdoria tosta e determinata ma noi non siamo stati da meno".