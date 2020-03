Davide Nicola, allenatore del Genoa, parla alla vigilia del match con il Milan, che si disputerà al Meazza a porte chiuse, a causa dell’emergenza coronavirus: “Quello di domani sarà un match a porte chiuse ma i nostri tifosi assisteranno comunque alla sfida, via tv, e noi giocheremo immaginando che loro siano al nostro fianco. Stanno facendo molto per noi e noi vogliamo continuare a fare tanto per loro, con una prestazione positiva. Servirà un Genoa vulcanico, pieno ci calore, di energia e di tutti i valori del nostro club - si legge su Repubblica.it -. Servirà grande attenzione: incontriamo una squadra molto forte, con diversi giocatori di qualità”.



Nicola prosegue: “Arriviamo all'appuntamento in buone condizioni. Abbiamo lavorato tanto e bene, avendo avuto qualche giorno in più a nostra disposizione per preparare la sfida di Milano. Ibra? E' un grande campione, cercheremo di limitare la sua efficacia giocando da squadra”.