Il Genoa prepara l'ultima trasferta dell'anno, quella che domani sera lo vedrà di scena a Reggio Emilia ospite del Sassuolo, con parecchi giocatori in precarie condizioni fisiche.



Se rispetto alla gara di sabato scorso con l'Inter Davide Nicola potrà contare nuovamente su Lukas Lerager, tornato a disposizione dopo il turno di squalifica, difficilmente il tecnico piemontese disporrà dei colleghi di reparto Stefano Sturaro, per il quale la stagione si è chiusa nella gara con il Lecce, e Francesco Cassata. Problemi anche nel reparto avanzato dove destano preoccupazione le condizioni fisiche di Iago Falque e Toni Sanabria. Entrambi tuttavia sembrano poter quantomeno accomodarsi in panchina. Eventualità remota, invece, per Adama Soumaoro, ormai fermo ai box da quasi un mese e difficilmente recuperabile sia per domani che la gara di domenica sera con il Verona.