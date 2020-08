Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha parlato a DAZN al termine della partita vinta contro il Verona che ha portato alla salvezza del club rossoblù: "Avremmo meritato di salvarci un po' prima. A me interessa solo che la squadra, dal mio arrivo, ha totalizzato i punti necessari per essere potenzialmente nona in classifica. Non raggiungere l'obiettivo sarebbe stato un fallimento, è utile per noi ma soprattutto per i giovani. La capacità di non guardare solo al risultato, di autovalutarsi, è un gran lavoro a prescindere. Nel nostro mondo però sappiamo che contano i risultati".