Davide Nicola mette tutti sull'attenti in vista della trasferta che domenica sera attende il suo Genoa al Dall'Ara.



Contro il lanciatissimo Bologna di Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Grifone dovrà fare a meno di diversi giocatori ma questa per lui e la squadra non può essere assolutamente un alibi: "Tutta la squadra deve essere consapevole che non giocheranno mai gli stessi undici - ha dichiarato a Sky Sport - Un giocatore deve sempre sentirsi utile. Ci sono momenti un cui uno viene chiamato poco in causa ma poi arriva il suo momento. Per questo è importante allenarsi sempre al meglio".



Al momento la salvezza è distante appena tre lunghezze ma per Nicola non è ancora giunta l'ora di guardare la classifica: "Non guardo niente di tutto questo, ci sono tantissime partite da giocare e non possiamo certo fare calcoli adesso. Mancano ancora così tanto dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro senza pensare ad altro. Solo con gli allenamenti si arriva alle vittorie. Pensiamo tutti nello stesso modo, questa è l'unica via da seguire".