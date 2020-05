La ripresa del calcio post covid-19 porterà con sé un'importante novità. Per la prima volta anche le squadre di Serie A potranno infatti fare ricorso a cinque sostituzioni per gara.



Una svolta importante, sperimentata già da un paio di stagioni in Serie C, che trova d'accordo l'allenatore del Genoa Davide Nicola: “Penso che l’idea abbia senso a prescindere dalla situazione del virus e che sia la soluzione progressivamente più logica - ha dichiarato il tecnico al Secolo XIX - Le panchine hanno la possibilità di contare su 23 elementi ormai. Sapere di avere più sostituzioni a disposizione potrebbe essere interessante dal punto di vista motivazionale, di gestione delle risorse umane e in favore dello spettacolo. Chiaro: come tutte le idee dovrà essere verificata”.