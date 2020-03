Davide Nicola si mette a disposizione dei tifosi.



Con un'iniziativa che ha poco precedenti, almeno nel mondo del calcio professionistico italiano, l'allenatore del Genoa ha deciso di concedersi ai propri tifosi invitandogli a fargli le domande che ritengono opportune.



Il tecnico piemontese ha annunciato quest'oggi sul proprio profilo Instagram che domani alle 16, tramite una diretta video dal popolare social network, risponderà ad alcune delle richieste arrivategli nel frattempo da tifosi ed appassionati.



Un modo altamente originale per star vicini al Grifone e al calcio più in generale in un periodo del tutto particolare.