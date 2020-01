Nonostante la sconfitta ai rigori, Davide Nicola si mostra soddisfatto del Genoa visto all'opera in casa del Torino in Coppa Italia: "Stasera abbiamo fatto davvero un’ottima prestazione - ha dichiarato il tecnico in sala stampa - Non si può mai essere contenti di perdere e credo che debba sempre dare fastidio il fatto di non aver fatto qualcosa di importante. O meglio, lo hai fatto ma senza mettere la ciliegina sulla torta. Comunque la prestazione è stata molto buona, anche dal punto di vista tattico. Abbiamo alternato e integrato giocatori che avevano bisogno di giocare come Barreca, Agudelo, Behrami e Destro. Devo dire che le risposte sono state importanti, sia per la tenuta del campo, sia per le idee proposte. È passato il Torino: faccio loro i complimenti, però sono soddisfatto dei miei ragazzi. E lo sono in virtù del fatto che ho visto che in loro c’è la consapevolezza di quel che ci serve per risollevarci in campionato”.



Tra le note positive della serata torinese per Nicola ci sono stati anche gli applausi a lui riservati dal pubblico granata: "Mi sento lusingato e gratificato. Mi fa piacere e spero di poter essere apprezzato anche nel mio ruolo di allenatore. Io rimango sempre tifoso delle squadre in cui ho giocato. Oggi sono gratificato di allenare al Genoa, ho una gran voglia di fare bene. Chi mi conosce sa che do il cento per cento per la causa che ho sposato”.