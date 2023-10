Nulla da fare. Anche contro l'Atalanta, domenica pomeriggio, il Genoa dovrà rinunciare a Mateo Retegui. L'attaccante italo-argentino, già autore di cinque reti in questo avvio di stagione tra Serie A e Coppa Italia, dopo aver saltato l'ultimo impegno di campionato contro il Milan e aver marcato visita alla convocazione in Nazionale, dovrà alzare bandiera bianca anche per la sfida di Bergamo.



Il dolore al ginocchio sinistro accusato durante l'incontro con l'Udinese dello scorso 1 ottobre, in seguito a un contrasto di gioco con un avversario, continua a farsi sentire, impedendo al giocatore di allenarsi regolarmente con il resto dei compagni da quasi tre settimane. Difficile, per non dire impossibile, che Gilardino decida a questo punto di rischiarlo contro i bergamaschi.



Per il tecnico rossoblù avanza quindi l'ipotesi di riproporre quel 4-4-1-1 con il falso centravanti già visto all'opera con il Milan prima della sosta. Ad assolvere alle mansioni offensive del Grifone, stante anche la persistente assente di Junior Messias, dovrebbero essere ancora una volta Ruslan Malinovskyi, posizionato sulla trequarti, e Albert Gudmundsson, avanzato in prima linea.