Sarà Reggio Emilia e non Bari la prossima tappa del cammino italiano di Marko Pajac.



Il terzino croato del Genoa, reduce da un lunghissimo stop per infortunio, ha deciso di accettare la proposta della Reggiana, preferendola a quella dei galletti.



L'ex Cagliari è pronto ad approdare alla corte di Alessandro Nesta e lo farà a titolo definitivo e non temporaneo come invece gli era stato prospettato dai pugliesi. Il suo arrivo in granata è atteso già nelle giornata di oggi quando il giocatore dovrebbe sottoporsi al rituale della visite mediche.