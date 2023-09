Contrordine! L'amichevole tra Brescia e Genoa che avrebbe dovuto consentire ai due club di tenersi in forma nel weekend di pausa dei rispettivi campionati è stata cancellata.



A meno di 24 ore dall'annuncio della sgambata tra Rondinelle e Grifone, prevista per venerdì 8 alle 11 presso il centro sportivo dei lombardi a Torbole, le due società hanno comunicato che la stessa non si terrà.



Nel giorno che segue quello del 130° compleanno del Genoa, i ragazzi di Gilardino resteranno quindi a Pegli dove sosteranno una doppia seduta d'allenamento.