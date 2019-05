La gara di sabato a Marassi tra Genoa e Cagliari, crocevia fondamentale per la corsa salvezza dei liguri, vedrà questi ultimi privati di uno dei giocatori più in forma di questo difficile periodo.



Contro i sardi Cesare Prandelli dovrà infatti rinunciare all'apporto di Cristian Romero, ammonito in regime di diffida nel corso della sfida di sabato scorso con l'Atalanta.



L'argentino, pertanto, sarà costretto ad un turno di stop forzato che obbligherà l'ex Commissario Tecnico a ridisegnare il proprio assetto difensivo.