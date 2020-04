Sono molte le società di calcio che in queste settimane hanno fatto ricorso all'istituto della Cassa Integrazione per fronteggiare l'emergenza economica derivata dalla pandemia di Covid-19.



A ricorrere a questa misura straordinaria anche alcuni club di Serie A, che l'hanno applicata ai dipendenti della parte non sportiva. Tra essi, si legge sul Secolo XIX, non rientra però il Genoa che viceversa continua ad insistere sullo smart-working, coinvolgendo la propria macchina lavorativa in quotidiane sessioni di call-conference al fine di ottimizzare al meglio l'attività.