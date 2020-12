Il pareggio con la Fiorentina, con una vittoria sfumata soltanto in extremis, sembra aver convinto Enrico Preziosi a rinnovare la propria fiducia a Rolando Maran.



Nonostante il penultimo posto in classifica e un appuntamento con i tre punti che per il Genoa manca ormai dalla prima giornata, il tecnico trentino continua a godere della stima e della fiducia del suo presidente.



Già ieri mattina, del resto, Maran ha diretto il primo allenamento della settimana, iniziando il cammino di avvicinamento alla prossima sfida di campionato, quella che domenica alle 18 vedrà i rossoblù ospitare a Marassi la Juventus.



Niente ribaltone in panchina, quindi, almeno per il momento per un grifone che continuerà il proprio cammino con l'ex allenatore Chievo e Cagliari.