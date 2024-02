Genoa, niente Fiorentina per Gudmundsson: l'islandese resta in rossoblù

Marco Tripodi

Si spengono definitivamente le possibilità di vedere Albert Gudmundsson indossare la maglia della Fiorentina.



Malgrado i continui rilanci della società viola, disposta ad arrivare fino ai 25 milioni di euro tra parte fissa, bonus e percentuali sulla futura rivendita pur di mettere le mani sul cartellino dell'attaccante islandese, quest'ultimo non saluterà il Genoa. Almeno non prima della prossima estate.



La trattativa tra toscani e liguri, per la verità mai realmente decollata, è ormai pronta per concludersi in maniera irrevocabile, soprattutto per volontà del club rossoblù. Il Grifone, infatti, calcola il valore del 26enne di Reykjavik, non inferiore a 30 milioni di euro, cifra distante dalla somma offerta dai gigliati.



Gudmundsson, a questo punto, resterà alla corte di Alberto Gilardino fino al termine della stagione. Soltanto allora il Genoa prenderà in considerazione le offerte per lasciarlo partire. Offerte che, dalle parti di Pegli, si augurano possano essere ben più onerose di quella presentata dalla Fiorentina. Circostanza che potrebbe facilmente realizzarsi nel caso in cui il numero 11 rossoblù dovesse confermare le cose straordinarie fatte vedere nella prima parte di stagione. Rendimento sottolineato dalle undici reti e dai quattro assist collezionati da agosto a oggi tra campionato e Coppa Italia.



Un grande sospiro di sollievo per i tifosi del Genoa e per lo stesso Gilardino che dopo aver perso venti giorni fa Radu Dragusin non dovranno salutare un altro pezzo da novanta.