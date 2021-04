Non sarà Nicolò Rovella a sostituire domenica contro la Juve lo squalificato Kevin Strootman. Questa almeno sembra essere l'intenzione di Davide Ballardini, propenso ad affidare una maglia da titolare nel centrocampo del Genoa ad altri interpreti.



Il tecnico del Grifone starebbe pensando a uno tra Francesco Cassata e Filippo Melegoni al posto dell'olandese, lasciando dunque in panchina, almeno nell'11 iniziale, il giovane centrocampista acquistato lo scorso gennaio proprio dalla Juventus e poi lasciato in prestito in Liguria fino al giugno 2022.