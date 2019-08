Antonio Sanabria continuerà ad essere un giocatore del Genoa almeno fino al termine di questa stagione.



A spegnere le voci sull'eventuale partenza del centravanti paraguaiano, che ha vissuto un'intera estate più la valigia in mano, è stato ieri il presidente rossoblù Enrico Preziosi. Sanabria, arrivato in prestito per 18 mesi dal Betis lo scorso gennaio, farà parte dunque della batteria di attaccanti a disposizione di mister Andreazzoli.



Si spengono di conseguenza le voci di un suo possibile approdo alla Lazio, circolate con insistenza nei giorni scorsi.