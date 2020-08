Per la prima volta negli ultimi 15 anni la preparazione estiva del Genoa non avverrà a ​Neustift.



Nonostante un accordo in essere con le autorità della località austriaca valido fino alla prossima estate, quest'anno il Grifone effettuerà il proprio ritiro pre-campionato lontano alla Val Stubai. Colpa del Covid e delle misure protettive prese nei suoi confronti.



Una svolta necessaria e per certi versi epocale se è vero che dal 2005 ad oggi il club rossoblù aveva sempre trascorso le prime settimane di preparazione al fresco della piccola cittadina alpina nei pressi di Innsbruck.



La data del raduno e il nome della località che accoglierà, ma soltanto per quet'anno, Criscito e compagni non sono ancora stati ufficializzati. Tuttavia è certo che la squadra si ritroverà a Pegli nei primi giorni della prossima settimana, probabilmente tra martedì e mercoledì, con l'intera rosa rossoblù che si sottoporrà agli esami fisici e sanitari del caso. Il giorno dopo la partenza per il ritiro, con Bardonecchia fortemente candidata ad ospitarne la prima parte.