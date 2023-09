Cullato per un paio di giorni il sogno del Genoa di portare in rossoblù il Papu Gomez sembra infrangersi definitivamente nelle parole del suo agente.



Intervistato da Tag24 Giuseppe Riso ha risposto così a chi gli chiedeva lumi sul futuro del suo assistito: "Stiamo trattando per un suo imminente ritorno in campo, ma per avere notizie certe bisognerà aspettare una settimana. Non riguarda il campionato italiano, bensì delle piste estere. Messico? No. Devo prima risolvere delle cose e ci vorrà ancora del tempo, poi saprete tutto".