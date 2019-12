In un periodo di vacche magrissime arriva finalmente anche una buona notizia in casa Genoa.



Il club rossoblù non dovrà rinunciare al suo leader difensivo Cristian Romero nel periodo compreso tra la metà di gennaio e l'inizio di febbraio. Il centrale argentino non è stato infatti inserito nell'elenco dei 23 calciatori che con la selezione sub-23 della nazionale albiceleste prenderanno parte al torneo preolimpico in programma nelle prossime settimane.



Evidentemente le pressioni del club, dopo il grave infortunio capitato a Christian Kouamé in un torneo analogo con la Costa d'Avorio due mesi fa, hanno fatto desistere la federazione argentina che ha preferito lasciare El Cuti a disposizione del grifone.



Romero sarà pertanto regolarmente a disposizione del Genoa per le gare con Roma, Fiorentina, Atalanta e Cagliari.