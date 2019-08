Nella gara d'esordio del prossimo campionato, in programma domenica sera in casa della Roma, il Genoa dovrà fare a meno di uno dei suoi nuovi acquisti.



Aurelio Andreazzoli non potrà infatti disporre del centrocampista colombiano Kevin Agudelo il quale a causa di una squalifica rimediata nel suo Paese al termine dello scorso campionato, disputato con la maglia dell'Atletico Huila. Come da regolamento da qualche anno le sanzioni disciplinari ricevute in campionato sono scontabili in qualsiasi altro torneo anche se nel frattempo il giocatore in questione ha cambiato squadra e nazione.