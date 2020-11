Con l'eco della brutta prestazione di Udine ancora nelle orecchie, il Genoa si prepara ad affrontare il prossimo impegno di una stagione iniziata non proprio nel migliore dei modi.



Sulla strada del Grifone c'è ora la Coppa Italia e un avversario mai banale come la Sampdoria. In vista della stracittadina numero 122, che in gara secca decreterà chi tra rossoblù e blucerchiati andrà a sfidare la Juventus negli ottavi di finale della seconda competizione nazionale, Rolando Maran dovrebbe dare un po' di spazio a chi ha giocato meno finora, preservando i cosiddetti titolari in vista dell'importante appuntamento con il Parma di lunedì sera in campionato.



Chi certamente marcherà visita nel derby è Davide Biraschi, uscito con una spalla lussata dalla sfida della Dacia Arena. Per il difensore romano i tempi del rientro in campo non sono ancora certi ma molto probabilmente non sarà disponibile neppure contro i ducali. In Coppa potrebbero invece rivedersi sia Nicolò Rovella, andato in tribuna domenica a causa di un attacco para-influenzale che sembra essere già passato, che Cristian Zapata. Da valutare, infine, la condizione di capitan Criscito, reduce da un fastidio al ginocchio che lo ha costretto a saltare sia la convocazione in Nazionale che la gara in terra friulana.