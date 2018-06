Sembra essere arrivata ai titoli di coda l'avventura di Diego Laxalt con la maglia del Genoa.



L'esterno uruguaiano, in questi giorni impegnato in Russia con la propria nazionale, pare infatti ad un passo dall'essere ceduto al Galatasaray. Secondo quanto riferisce Primocanale, il club turco sarebbe riuscito a bruciare la folta concorrenza, italiana e straniera, presentando alla società ligure un'offerta da 12 milioni di euro più bonus, arrivando molto vicina ai 14 milioni richiesti da Enrico Preziosi ma che nessuno finora era arrivato a sfiorare.



Su Laxalt, fin dalla scorsa estate, si erano nel tempo interessate a varie riprese Atalanta, Fiorentina, Lazio, Roma e Torino ma anche molti club esteri come il Benfica e il West Ham. Tutti ora sorpassati dal pronto e risoluto intervento del Galatasaray.