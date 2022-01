Andriy Shevchenko non siederà questa sera sulla panchina del Genoa in occasione della gara interna contro lo Spezia.



Il consueto giro di tamponi molecolari a cui prima della sfida si è sottoposto l'intero gruppo squadra rossoblù ha infatti evidenziato una leggera positività al Covid 19 per il tecnico ucraino. Shevchenko era stato colpito dal coronavirus il 28 dicembre ma si era negativizzato mercoledì scorso, alla vigilia del match con il Sassuolo, da lui poi regolarmente diretto da bordo campo. Le analisi di oggi, tuttavia, hanno fatto emergere la presenza in bassissima percentuali di alcuni residui del virus, costringendo lo staff sanitario del Grifone a sottoporre l'allenatore ad un nuovo isolamento.



Contro lo Spezia, nel delicatissimo derby salvezza in programma alle 18.30 a Marassi, in panchina siederà il vice di Sheva, Mauro Tassotti.



Questa la nota diffusa dal club: "Il Genoa Cfc comunica che, in seguito ai test molecolari svolti nel prepartita, è emersa la positività al Sars-Cov2 di mister Andriy Shevchenko che è stato immediatamente posto in isolamento. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati. La guida tecnica della squadra per la partita Genoa-Spezia sarà affidata al vice Mauro Tassotti".