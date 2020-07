Davide Nicola sarà regolarmente al suo posto in panchina nella gara decisiva per il destino del suo Genoa.



Nonostante l'espulsione rimediata nel corso della partita di mercoledì scorso con il Sassuolo il giudice sportivo ha deciso di non squalificare il tecnico rossoblú ma di punirlo con una multa da 2000 euro.



Contro il Verona, quindi, Nicola potrà regolarmente dirigere la propria squadra da bordo campo.



Il 'rosso' comminato dall'arbitro Maresca al tecnico del Grifone ha fatto molto discutere poiché per la prima volta è stata applicata una nuova regola. Il direttore di gara sentendo una frase offensiva proveniente dalla panchina del Genoa e non riuscendo ad identificarne l'autore ha, regolamento alla mano, deciso di punire il massimo rappresentante della stessa, ossia l'allenatore.