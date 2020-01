Cambia in corso d'opera il destino di Jawad El Yamiq. Il futuro del difensore marocchino del Genoa non sarà infatti più in Turchia, come appariva qualche giorno fa, bensì in Spagna.



Quando tutto sembrava ormai definito per il suo passaggio al Sivasspor la trattativa è saltata. El Yamiq non resterà comunque ancora a lungo in rossoblù. Su di lui nutre infatti un particolare interesse il Real Saragozza e già nelle prossime ore il club basco potrebbe concretizzare un' offerta per portarlo in Liga.