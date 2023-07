Tramonta prima ancora di sorgere la possibilità di uno sbarco in Turchia di Manolo Portanova.



Il centrocampista del Genoa, messo fuori rosa lo scorso dicembre dai rossoblù dopo la sentenza di primo grado che lo ha condannato assieme ad altre tre persone a sei anni di carcere con l'accusa di stupro di gruppo, avrebbe rifiutato la proposta giuntagli nelle scorse ore dall'Istanbulspor.



Malgrado il club levantino avesse già trovato l'intesa con il Grifone per il trasferimento in prestito del 23enne, quest'ultimo ha bloccato tutto, non accettando la destinazione turca.



Ne da notizia Telenord.