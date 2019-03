Non ci sarà Andrea Favilli nell'elenco dei convocati che Cesare Prandelli diramerà questo pomeriggio in vista della sfida di domani tra Udinese e Genoa.



Come ha spiegato il tecnico rossoblù nel corso della conferenza stampa odierna, l'attaccante pisano reduce da quasi due mesi di stop per infortunio affronterà il suo rientro definitivo in prima squadra in maniera graduale ripartendo dalla Primavera. Un percorso già sperimentato nelle scorse settimane da Stefano Sturaro, anch'egli a lungo fermo per guai fisici e impiegato nella formazioni juniores per ritrovare la condizione ottimale.



Domani Favilli partirà quindi per Roma con la squadra di Carlo Sabatini, attesa nel pomeriggio dalla sfida con i giallorossi.