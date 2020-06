Niente Brescia e niente Juve per Mimmo Criscito.



L'edema al soleo della gamba destra che il capitano del Genoa si è procurato martedì sera nella sfortunata gara contro il Parma costringerà il laterale rossoblù a marcar visita non solo per la partita di domani in casa delle rondinelle ma con tutta probabilità lo terrà fermo anche per l'incrocio con i bianconeri di martedì prossimo.



Criscito dovrebbe pertanto tornare a disposizione di Davide Nicola per il quarto impegno del post-covid, quello che domenica 5 luglio vedrà il Grifone ospite dell'Udinese.