Con l'affare Caicedo ormai in dirittura d'arrivo non sembrano destinati ad interrompersi i rapporti di mercato tra Genoa e Lazio. Anzi, nelle prossime ore l'asse che unisce rossoblù e biancocelesti potrebbe far registrare un'altra operazione.



Il Grifone è infatti ormai ad un passo dall'acquisire le prestazioni di Mohamed Fares. Quasi certamente il 25enne algerino sarà il nuovo padrone della fascia sinistra dello scacchiere tattico di Davide Ballardini.