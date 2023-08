Prosegue l'opera di sfoltimento della rosa da parte del Genoa.



Se da una parte la dirigenza del Grifone continua a monitorare il mercato alla ricerca degli ultimi rinforzi da regalare a mister Gilardino, dall'altra agisce per ridurre un organico che attualmente conta ben 34 giocatori.



Oltre a Massimo Coda, che nelle prossime ore raggiungerà Cremona per diventare un nuovo tesserato grigiorosso, tra coloro destinati a salutare Pegli nelle prossime ore ci sono anche Vittorio Parigini e Marko Pajac. Entrambi, proprio come l'attaccante campano, sono pronti ad accasarsi in Serie B. Il trequartista piemontese ha trovato l'accordo con la matricola Feralpisalò, dove si trasferirà a titolo temporaneo. L'esterno croato, che fino a un paio di giorni fa pareva a un passo dal Bari, si trasferirà invece a titolo definitivo alla Reggiana, dove troverà un altro ex rossoblù passato di recente in granata: Mano Portanova.