Definito l'arrivo di Massimo Coda dal Lecce, il Genoa non sembra avere intenzione di fermare gli arrivi nel proprio reparto avanzato.



Il prossimo obiettivo del club rossoblù è infatti un altro attaccante: lo svincolato Guven Yalcin.



Nato in Germania, ma nazionale turco, nel 1999, cresciuto nel vivaio del Bayer Leverkusen, Yalcin è una prima punta ben strutturata che all'occorrenza sa giocare anche come esterno offensivo. Un paio di anni fa fu inserito dall'Uefa nell'elenco dei 50 giovani calciatori europei più promettenti. Promessa che però il ragazzo non è finora riuscito a mantenere. Come dimostra la prima breve esperienza nel nostro Paese. Nel gennaio 2021 Yalcin sbarcò infatti in prestito al Lecce, senza tuttavia lasciare traccia del proprio passaggio. Tornato al Besiktas ha affrontato un'altra stagione deludente, tanto da convincere il club di Istanbul a non rinnovargli il contratto che scade proprio oggi.



A rilanciarlo potrebbe provarci ora il Genoa. Almeno stando a quanto riporta Sky Sport.