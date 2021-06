Il Genoa guarda con discreto interesse in casa Milan alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione.



Oltre ad Andrea Conti, sondato per rinnovare le corsie esterne, il club di Enrico Preziosi avrebbe nelle scorse ore chiesto informazioni anche su un altro ex atalantino, rientrato a Milanello dopo un prestito non fortunatissimo proprio agli orobici.



Secondo quanto riporta questa mattina Il Secolo XIX, il Grifone avrebbe infatti messo nel mirino anche Mattia Caldara, difensore 27enne che non rientrerebbe nei piani tattici di Stefano Pioli.