Dopo aver trovato l’accordo con la Juventus per l’acquisto di Favilli per 8 milioni (bianconeri manterranno opzione di riacquisto per i prossimi due anni), il Genoa è pronto a chiudere un altro colpo per l’attacco. Secondo La Gazzetta dello Sport, è in chiusura anche l’operazione per la punta esterna Chajia del Novara. Affare da 500mila euro più bonus.