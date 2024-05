Genoa, non solo Inter: anche la Juve punta Martinez. E ha la carta per vincere

11 minuti fa

Dopo Albert Gudmundsson un altro giocatore del Genoa rischia di diventare oggetto di un contenzioso di mercato tra Inter e Juventus.



Sia i nerazzurri che i bianconeri sono infatti alla ricerca di un nuovo portiere e tra i profili sondati rientrerebbe anche quello di Josep Martinez, da due stagioni guardiano dei pali rossoblù.



L'Inter virerebbe sullo spagnolo solo nel caso in cui non dovesse riuscire a finalizzare l'acquisto del brasiliano Bento, operazione che tuttavia appare da tempo già ben avviata. La Juventus, invece, potrebbe decidere di puntare su Martinez per sostituire Szczeny, anche se la prima scelta al momento appare ancora Michele Di Gregorio del Monza. Secondo Repubblica, tuttavia, qualora i bianconeri dovessero fare sul serio con il Grifone potrebbero avvalersi di una corsia preferenziale. Nell'ipotetica operazione-Martinez potrebbe infatti rientrare alla base Mattia Perin, giocatore nato e cresciuto nel Genoa che in rossoblù sarebbe certamente in grado di garantire un rendimento in linea con quello del collega iberico.