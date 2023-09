Avversari questa sera in campo, possibili interlocutori presto sul mercato.



Genoa e Roma chiuderanno oggi il sesto turno di Serie A. Nel frattempo, però, le due dirigenze avrebbero avuto modo di incontrarsi per discutere del futuro di uno dei punti di forza del Grifone. Dopo Inter e Napoli, accostati nei giorni scorsi ad Albert Gudmundsson, anche i giallorossi hanno mostrato interesse per il 26enne trequartista islandese.