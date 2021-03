Il destino diè legato a doppio filo a quello di Gigi Buffon.Sbarcato alla Juventus nell'estate 2018 proprio per sostituire il collega appena partito per Parigi, il 28enne di Latina salutò i bianconeri un anno e mezzo più tardi, dopo che lo stesso Buffon aveva già fatto rientro a Vinovo.A fine stagione, però, ildell'attuale portiere del Genoa torneràe non solo perché il suo prestito in rossoblù terminerà.Il probabile addio al calcio, o comunque alla Juve, dell'ex capitano della Nazionale potrebbe suggerire alla dirigenza piemontese di affidare a Perin il ruolo di dodicesimo. Tuttavia, al momento, la situazione appare tutt'altro che delineata.granché e anche la stessa Juventus qualora capitasse l'occasione buona non esiterebbe a cedere il giocatore a titolo definitivo. Anche perché i club potenzialmente interessati all'Airone non sembrano mancare.del suo maestro Gasperini che in caso di partenza di Gollini potrebbe puntare forte su di lui., alle prese con il nodo-Donnarumma, potrebbe tornare all'assalto di colui che già nell'estate 2017 sembrava poterne raccogliere il testimone;, invece, potrebbe essere giunto il momento di salutare Samir Handanovic, e anche se l'alternativa principale allo sloveno resta Juan Musso, non è da escludere che si possa fare un pensiero anche sul pontino.dove l'avventura di Pau Lopez pare prossima al capolinea.In ogni caso bisognerà sedersi al tavolo con la Juve ed essere disposti a mettere sul piatto. Cifra tutt'altro che folle per un portiere affidabile e d'esperienza, giunto nel pieno della sua maturità agonistica.