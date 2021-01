Ipotizzare un futuro di Gianluca Scamacca ancora al Genoa appare ogni giorno più difficile. Sul giovane centravanti del Sassuolo, prestato al Grifone, oltre al fortissimo pressing della Juventus si registra infatti l'inserimento di un nuovo club.



L'insidia per i bianconeri arriverebbe dal Portogallo e più precisamente dal Benfica che, stando a quanto scrive la stampa lusitana, avrebbe parlato con l'entourage del ragazzo per capire la sua disponibilità a trasferirsi a Lisbona. Un'eventualità remota, o comunque secondaria di fronte alla possibilità di approdare alla Juventus, ad oggi la prima scelta di Scamacca in caso di addio al Genoa.