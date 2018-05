Il passaggio di Mattia Perin dal Genoa alla Juventus , spesso dato per imminente nei giorni scorsi, non sarebbe in realtà così scontato.



Secondo quanto riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport Enrico Preziosi non sarebbe convinto dall'offerta avanzata dai bianconeri i quali non vorrebbero spingersi oltre i 10-12 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni del portiere pontino. Il numero uno rossoblu, valuta infatti il proprio estremo difensore almeno il doppio, nonostante questi abbia il contratto in scadenza con il grifone nel giugno 2019. Ma le perplessità dell'imprenditore irpino nascerebbero soprattutto dal fatto di avere sul tavolo altre offerte, ben più remunerative di quelle juventine.



Lo stesso direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ieri pomeriggio aveva del resto rilasciato alcune dichiarazioni di tono simile, facendo intuire come per Perin i club interessati siano più d'uno.



Ad ogni modo qualcosa in più sulla vicenda lo si saprà probabilmente questo pomeriggio, quando le dirigenze piemontese e ligure si incontreranno in Lega Calcio a margine della seduta sulla vendita dei diritti televisivi.