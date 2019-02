Nonostante alcuni errori evidenti, costati diversi punti al Genoa, la stagione di Andrei Radu in maglia rossoblù si sta rivelando comunque molto positiva. Tanto che il giovane portiere rumeno sembra destinato a fine stagione a far rientro alla casa madre interista.



I nerazzurri, dopo averlo ceduto al Grifone la scorsa estate per 9 milioni di euro, hanno mantenuto sull'estremo difensore ventunenne un diritto di riacquisto valido per le prossime due estati. Un'opzione che Marotta e soci sembrano sempre più convinti di esercitare già nella prossima finestra di mercato, versando i 12 milioni pattuiti nelle casse del Genoa e facendo di Radu, almeno inizialmente, il vice di Samir Handanovic.



Secondo quanto riferisce però questa mattina la Gazzetta dello Sport sul ragazzo ci sarebbe anche il forte interesse della Roma. Già lo scorso luglio del resto i giallorossi avevano messo gli occhi sull'ex ex portiere dell'Avellino, cresciuto nelle giovanili dell'Inter. Il tentativo di dirigenti capitolini di inserire Radu nella trattativa che portò Nainggolan alla Pinetina non andò tuttavia a buon fine, dal momento che il portiere era già stato promesso ai rossoblù.



Ora però l'attenzione della Roma per Radu potrebbe riaccendersi in vista della prossima estate.