La Juventus sembra ormai a un passo dal chiudere l'affare per Cristian Romero, talentuoso difensore del Genoa classe '98. Il giovane centrale ha espresso la propria volontà di vestire la maglia bianconera in futuro e, al momento, manca soltanto l'accordo tra i due club. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, i bianconeri devono far attenzione al possibile inserimento del Manchester United in vista dell'estate di mercato, con anche Barcellona e Real Madrid alla finestra per il talentuoso Romero.