Del suo rinnovo di contratto con il Genoa, in scadenza tra meno di due mesi, si parla da tempo. Ma ad oggi, in realtà, Darko Lazovic resta un giocatore potenzialmente svincolato a partire dal prossimo 1 luglio.



Una situazione che ingolosisce molti club, attirati dalla prospettiva di poter tesserare a costo zero un calciatore non fenomenale ma comunque in grado di dare un buon apporto di esperienza e velocità lungo la fascia destra.



Nei mesi scorsi il 29enne serbo è stato monitorato con estrema attenzione dalla Lazio, tanto che già a gennaio i biancocelesti ci avevano fatto un pensiero, salvo poi ripiegare sull'altro genoano Romulo. Il ds dei capitolini Igli Tare continua a tendere un orecchio verso Genova in attesa di capire se dal capoluogo ligure arrivino novità in vista del prossimo mercato estivo. Intanto, però, Lazovic sarebbe entrato nel mirino anche del Torino, club peraltro ricco di ex giocatori del Grifone. Secondo quanto scrive TorinoGranata.it, la società di Urbano Cairo sarebbe tra quelle che nelle prossime settimane proveranno a convincere l'ex capitano della Stella Rossa a cambiare aria.



Sempre che nel frattempo il Genoa ed il ragazzo non abbiamo trovato quell'intesa che cercano da mesi.