Si allunga la lista di pretendenti di Radu Dragusin.

Il 21enne difensore centrale del Genoa è da tempo nel mirino del Milan, positivamente impressionato dall'alto rendimento garantito dal rumeno in rossoblù. Il giocatore però piace molto anche in Inghilterra, dove sono soprattutto Tottenham e Newcastle a stravedere per lui.



Ora però Dragusin è entrato nella lista della spesa anche di un altro club nostrano: l'Atalanta. Sky Sport rivela che i bergamaschi avrebbero già pronta un'offerta da 20 milioni di euro da presentare al Grifone per il mercato di gennaio. Una proposta che tuttavia il Genoa non sembra voler neppure prendere in considerazione. In primis perché non vuole privarsi del ragazzo a stagione in corso, in secondis poiché la valutazione che viene data del suo cartellino è superiore di almeno una decina di milioni rispetto a quella proposta dai nerazzurri orobici.