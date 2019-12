L'impatto di Lasse Schone con la Serie A non è stato certo dei migliori. La prima parte di stagione del centrocampista danese con la maglia del Genoa è andata certamente peggio di quanto ci si aspettasse, anche a causa di una squadra che ha riflesso in lui le molteplici difficoltà incontrate fin qui.



Nonostante ciò il fascino emanato dall'ex regista dell'Ajax non pare scalfito. Tanto che ci sarebbero almeno due grandi club disposti ad investire su di lui.



Da una parte c'è il Napoli, che vede in Schone l'alternativa a Lucas Torreira. Qualora l'acquisto dell'uruguaiano si rivelasse troppo complicato per i partenopei la scelta di De Laurentiis e soci ricadrebbe sul numero 20 rossoblu. Discorso più o meno simile anche per i rossoneri, alla ricerca di forze fresche per il proprio reparto centrale. L'eventuale arrivo del danese è però condizionato alla cessione di Lucas Biglia. Soltanto in caso di partenza dell'argentino Schone potrebbe raccoglierne il testimone.