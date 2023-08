Dopo un calciomercato vissuto da protagonista il Genoa vuole chiudere la sessione con l'ennesimo botto in entrata.



L'obiettivo della dirigenza rossoblù sembra essere quello di portare all'ombra della Lanterna un centrocampista di spessore ed esperienza, con il nome di Tanguy Ndombele balzato in pole position nelle ultime ore. Ma il profilo dell'ex Napoli, oggi tornato al Tottenham dopo la stagione trascorsa in prestito in Campania, non sarebbe l'unica soluzione.



Nel caso in cui la già impervia strada per arrivare al francese si dovesse dimostrare impraticabile, il Genoa punterebbe su un altro mediano degli Spurs. Secondo Telenord i colloqui con la dirigenza londinese, aperti in occasione del debutto in campionato con la Fiorentina di dieci giorni fa quando alcuni emissari del Tottenham furono ospitati al Ferraris, starebbero riguardando anche Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese classe 2002.