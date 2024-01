Genoa, non solo Nzola: rimane viva l'ipotesi Pellegri

Il Genoa prosegue nello studio del mercato, in cerca di un attaccante per rinforzare il reparto avanzato. Come riportato da Sky, oltre ad aver mostrato interesse per Mbala Nzola della Fiorentina, il grifone rimane attivo sulla pista che porta a Pietro Pellegri. Il centravanti del Torino, prodotto del vivaio rossoblù, rimane un obiettivo per l'attacco, dopo l'ipotesi di ritorno già emersa in estate. Il club granata, tuttavia, al momento valuta solo l'addio a titolo definitivo. Su di lui c'è anche l'Empoli.