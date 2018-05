Mattia Perin potrebbe non essere l'unico portiere a salutare il Genoa la prossima estate.

La stessa sorte potrebbe infatti toccare anche a colui che ne ha fatto le veci nelle ultime quattro stagioni: Eugenio Lamanna.



Reduce da un'annata passata quasi esclusivamente a fare da spettatore, il 28enne lombardo è tornato titolare sabato scorso a Benevento mostrandosi affidabile e pronto nonostante non giocasse da un anno esatto. Una bella prestazione che tuttavia potrebbe non bastargli per garantirgli un futuro al Grifone. Anche se lui davanti ai microfoni della zona mista del Vigorito dichiara di non pensare ad un trasferimento: "E' presto per parlare del mio futuro - ha detto Lamanna - il campionato deve ancora finire e il mercato non è ancora incominciato. Io penso solo a parare, al resto ci pensa la società che sono certo saprà prendere la decisione più giusta".



A lui un pensiero lo starebbe facendo il Bari, la cui porta ha già difeso per due stagioni in B tra il 2011 ed il 2013, soprattutto se i pugliesi dovessero centrare il ritorno nella massima categoria.



Arrivato in rossoblù nell'estate 2014, Lamanna con il Grifone ha giocato 50 partite subendo 80 reti e si è distinto soprattutto per la capacità di neutralizzare i rigori degli avversari, respingendone ben sei in otto tentativi. Molti però anche i passaggi a vuoto che ne hanno impedito la definitiva affermazione.